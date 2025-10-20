 / Eventi

Turismo, comunità e territorio: a Crodo un dibattito aperto sulla Gran Via del Devero

Il 24 ottobre una serata dedicata a osservazioni, riflessioni, proposte sul percorso inaugurato due anni fa

Venerdì 24 ottobre alle 20.00 il Foro Boario di Crodo ospita una serata di dibattito dal titolo “Gran via del Devero. Un cammino nel cuore e nell’anima delle Alpi”. L’evento è dedicato al cammino realizzato due anni fa e alla sua fruizione da parte di numerosi camminatori provenienti da tutto il mondo.

La serata sarà un'occasione per conoscere i primi due anni di vita del cammino, per offrire spunti di miglioramento, fare osservazioni, porre domande e fare proposte, critiche costruttive e partecipare come comunità o singoli al miglioramento di un progetto che coinvolge il territorio, portando un turismo nuovo e nuovi risultati economici, che verranno rendicontati e spiegati dagli autori del cammino stesso e della guida ufficiale.

L’evento vuole coinvolgere tutti: soggetti privati e pubblici, enti, amministratori, esponenti della vita sociale e collettiva, guide escursionistiche, accompagnatori, albergatori, gestori di B&B, agriturismi, rifugi, affittacamere, ristoratori, strutture di promozione del turismo e quanti siano interessati a conoscere a dire la propria sulla nuova realtà. Gli autori del cammino e della guida ufficiale sono a disposizione per ricevere e raccogliere ogni osservazione.

