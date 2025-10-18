Una storia lunga 170 anni: la Soms di Domodossola festeggia l'anniversario di fondazione

Domenica 19 ottobre la Società di mutuo soccorso di Domodossola festeggia un traguardo speciale: i 170 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione, sarà organizzata una giornata di festa. A partire dalle 10.30 i saluti presso la sede e, a seguire, il pranzo sociale presso Oscella Felix. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione al numero 370 3345700.

“Sono passati 170 anni da quel lontano 21 ottobre 1855 quando alcuni nostri volonterosi concittadini decisero che era arrivato il momento di sostenere le classi sociali più disagiate della città, fondando l’allora Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione che diede per la prima volta un sostegno economico, medico e scolastico agli operai e alle loro famiglie che, fino ad allora, risultavano privi di qualunque tutela sociale”, ricorda Riccardo Vespa, presidente della Soms domese. “Se ancora oggi, dopo le guerre risorgimentali, due guerre mondiali, la rivoluzione industriale e quella tecnologica e gli innumerevoli cambiamenti sociali ed economici che hanno attraversato gli ultimi 170 anni della nostra storia, siamo ancora qui, non è per un miracolo ma, oltre alla buona sorte che fin qui ci ha accompagnato, è frutto del lavoro, dell’impegno e dedizione di chi ci ha preceduto e che ha creduto nei Valori che il mutuo soccorso ha da sempre praticato, ovvero l’aiuto reciproco nei momenti di difficoltà. Noi oggi proseguiamo questo cammino, con la ferma convinzione che la società di mutuo soccorso abbia ancora la sua ragion d’essere e, con il sostegno di tutti i soci, cerchiamo malgrado le molte difficoltà che incontriamo, di perseguire i valori che i padri fondatori ci hanno lasciato in eredità”.