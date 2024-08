Obiettivo salvezza per il Crodo

Anche il Crodo si sta preparando alla nuova stagione calcistica. Per i rossoverdi c’è da metabolizzare l’amara retrocessione dell’anno scorso, quando i divedrini non riuscirono nell’impresa di salvarsi, e dovettero rassegnarsi all’immediato ritorno in Seconda Categoria. La voglia di ripartire è tanta, ma la squadra ha dovuto salutare molti elementi importanti, quindi il campionato 2024/25 sarà una sorta di anno zero.

Le novità non risparmiano nemmeno la guida tecnica, che è passata da Davide Daoro ad Aldo Girlanda, vecchia conoscenza del calcio locale:

“Torno in panchina dopo cinque-sei anni di assenza, ho accettato volentieri di dare una mano alla società. Sabato ci ritroviamo e iniziamo la preparazione in vista del campionato, consapevoli che sarà una stagione dura”.

Sono andati via molti protagonisti dell’anno scorso, come vi state muovendo per sostituirli?

“Sì, al termine della stagione scorsa il gruppo si è un po’ sciolto, quindi la rosa sarà quasi completamente rinnovata. Abbiamo perso giocatori importanti per la nostra realtà, come Forni, Jacopo Ferrari, Falcioni, Alemanno, Garrone e Stimoli, ma la società è al lavoro per allestire un gruppo che possa giocarsela, tenendo sempre presente che noi siamo molto decentrati e non diamo rimborsi spese. Per il momento siamo solo una quindicina di elementi, quindi la rosa andrà sicuramente rinforzata, anche numericamente”.

Che campionato vuole fare il Crodo?

“Vista la situazione, non possiamo fare altro che puntare alla salvezza. Ci sarà da lottare per raggiungere l’obiettivo, ma di certo non partiamo battuti”.

Come vede le altre squadre del vostro girone?

“Come dicono tutti, sembra che l’Esio sia la favorita numero uno. Le altre ossolane mi sembrano bene attrezzate, la Crevolese si è rinforzata e la Pro Vigezzo è un bel gruppo. Noi dobbiamo solo guardare in casa nostra e cercare di stare davanti a più squadre possibili”.