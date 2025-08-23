SS 33, chiusa per una notte la galleria Montecrevola

Anas comunica la chiusura al traffico, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, della galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola. La modifica alla viabilità è prevista nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 a causa di lavori tra il km 128+350 e 131+800.

In particolare, è prevista la chiusura al traffico della galleria per i veicoli provenienti dal confine di Stato, mentre è istituito il senso unico di marcia, con limite di velocità a 30 km/h per i veicoli diretti verso il confine di Stato.