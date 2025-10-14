Eurocity sovraffollati sulla tratta Briga-Domodossola: disagi per i passeggeri

Ancora disagi per chi viaggia in treno. Questa volta, però, non si tratta di interruzioni o lavori, ma del numero eccessivo di passeggeri che quotidianamente viaggiano sui treni Eurocity che collegano Italia e Svizzera. La segnalazione arriva da un lettore di OssolaNews: “È ormai da diverso tempo che i treni Eurocity, soprattutto quelli che arrivano a Domodossola alle 15.12 e alle 16.12, sono pieni di persone, ben oltre la capienza massima”.

La situazione si fa sempre più complicata, tanto che “a volte la polizia e la guardia di finanza, che si occupano della sicurezza dei treni, soprattutto al confine, non riescono neanche a passare. Tutto ciò perché sulla tratta Briga-Domodossola non c’è la prenotazione del posto. Ma, in questo modo, ne va della sicurezza delle persone a bordo”.