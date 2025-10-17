Autostrada A26, chiusure notturne degli svincoli di Baveno

Per permettere l’esecuzione di lavori di sostituzione dei pali della luce lungo l’autostrada A26, è in programma la chiusura delle stazioni di Baveno. In particolare, è in programma la chiusura della stazione in entrata in entrambe le direzioni dalle 2.00 alle 6.00 del 18 ottobre e la chiusura dello svincolo in uscita in entrambe le provenienze, sempre dalle 2.00 alle 6.00 del 18 ottobre. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Verbania.
