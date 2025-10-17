 / Viabilità e trasporti

Autostrada A26, chiusure notturne degli svincoli di Baveno

Il 18 ottobre quattro ore di stop per lavori di sostituzione dei pali della luce

Per permettere l’esecuzione di lavori di sostituzione dei pali della luce lungo l’autostrada A26, è in programma la chiusura delle stazioni di Baveno. In particolare, è in programma la chiusura della stazione in entrata in entrambe le direzioni dalle 2.00 alle 6.00 del 18 ottobre e la chiusura dello svincolo in uscita in entrambe le provenienze, sempre dalle 2.00 alle 6.00 del 18 ottobre. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Verbania.

