A26, chiusura notturna degli svincoli di Gravellona

A causa di lavori di sostituzione dei pali della luce lungo il ramo di allacciamento che dall’autostrada A26 immette sulla SS 34 del lago Maggiore, è in programma la chiusura degli svincoli liberi di Gravellona Toce sulla A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. La modifica alla viabilità è in programma dalle 22.00 del 17 ottobre alle 2.00 del 18 ottobre. In alternativa si possono utilizzare gli svincoli liberi di Verbania.