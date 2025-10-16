 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 16 ottobre 2025, 16:47

A26, chiusura notturna degli svincoli di Gravellona

Tra il 17 e il 18 ottobre sono previsti di lavori di sostituzione dei pali della luce

A26, chiusura notturna degli svincoli di Gravellona

A causa di lavori di sostituzione dei pali della luce lungo il ramo di allacciamento che dall’autostrada A26 immette sulla SS 34 del lago Maggiore, è in programma la chiusura degli svincoli liberi di Gravellona Toce sulla A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. La modifica alla viabilità è in programma dalle 22.00 del 17 ottobre alle 2.00 del 18 ottobre. In alternativa si possono utilizzare gli svincoli liberi di Verbania.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore