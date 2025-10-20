Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri nella settimana del 20 ottobre. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura del nodo A26/D08 provenendo da Genova in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 20 e martedì 21 ottobre. Uscita consigliata a Borgomanero e possibile rientro a Castelletto Ticino.
Chiusura dell’uscita, provenendo da Genova, della stazione di Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 20 ottobre. Uscita alternativa a Casale Monferrato nord.
Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, della stazione di Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 21 ottobre. Uscita alternativa a Casale Monferrato nord.
Chiusura del nodo A21/A26, provenendo da Torino, in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 ottobre. Uscita consigliata a Felizzano e possibile rientro ad Alessandria sud.
Chiusura del nodo A21/A26, provenendo da Torino, in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 ottobre. Uscita consigliata a Felizzano e possibile rientro a Casale Monferrato sud.
Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, della stazione di Borgomanero dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 ottobre. Uscita alternativa ad Arona.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura dell’uscita, provenendo da Milano, della stazione di Castelletto Ticino dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 20 ottobre. Uscita alternativa ad Arona.
Chiusura dell’uscita, provenendo da Gattico, della stazione di Castelletto Ticino dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 ottobre. Uscita alternativa a Vergiate.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.
Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona tra le pkm 181+000 e 189+900 in modalità permanente da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre.