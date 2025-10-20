Autovelox in Piemonte: nuovi controlli su strade e autostrade fino al 26 ottobre

La Polizia di Stato comunica ogni settimana l’elenco delle strade e autostrade sottoposte a controlli della velocità, nell’ambito di un programma nazionale di prevenzione. L’obiettivo è quello di promuovere una guida prudente e il rispetto dei limiti, aspetti fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ecco quindi dove saranno attivi gli autovelox nei prossimi giorni.

Lunedì 20 ottobre, i controlli interesseranno l’autostrada A6 Torino-Savona, la A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la A32 Torino-Bardonecchia, la A33 Asti-Cuneo, la A4 Torino-Milano e il tratto A26/A27 Predosa-Bettolle. Sulle strade statali, attenzione alla SS20 del Colle di Tenda e Valle Roja, SS21 del Colle della Maddalena, SS231 di Santa Vittoria, SS28 del Colle di Nava, SS32 Ticinese, SS703 Tangenziale Est di Novara, SS704 Tangenziale di Mondovì e SS23 del Colle del Sestriere. Nelle aree provinciali, i controlli saranno attivi su SP12 Fondovalle Tanaro, SP142 del Biellese, SP229 del Lago d’Orta, SP299 di Alagna, SP3 Sant’Albano Stura, SP422 di Valle Macra, SP661 delle Langhe, SP662 di Savigliano, SP702 Tangenziale di Bra e SP53 San Giorgio Canavese.

Martedì 21 ottobre, restano sotto osservazione le stesse tratte autostradali, ad eccezione del tratto A21, mentre si aggiungono la SS456 nell’Astigiano e la SS33 del Sempione nel Verbano. Le verifiche continueranno anche su SS20, SS21, SS28, SS32, SS231, SS704 e sulle provinciali SP12, SP142, SP166 della Val d’Ossola, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702 e SP53.

Mercoledì 22 ottobre, gli autovelox saranno presenti lungo le autostrade A6, A26, A32, A33, A4 e A21 Torino-Piacenza, oltre che su SS20, SS21, SS28, SS30 Val Bormida, SS32, SS231, SS703, SS704, SS33 del Sempione e SS23 del Colle del Sestriere. I controlli interesseranno anche le provinciali SP12, SP142, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702 e SP53.

Giovedì 23 ottobre, si confermano i controlli su A6, A26, A33, A4 e A21, mentre sulle statali saranno monitorate SS20, SS21, SS28, SS32, SS231, SS704, SS33 del Sempione, SS23 e SS32 Torino-Bardonecchia. Le pattuglie vigileranno inoltre su SP12, SP142, SP166 della Val d’Ossola, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702 e SP53.

Venerdì 24 ottobre, le verifiche interesseranno nuovamente A6, A21, A26, A33, A4 e A26/A27 Predosa-Bettolle. Sulle statali saranno attivi controlli su SS20, SS21, SS28, SS32, SS231, SS704, SS706 Tangenziale di Asti e SS23. Per quanto riguarda le provinciali, si segnalano postazioni su SP12, SP142, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702 e SP53.

Sabato 25 ottobre, autovelox su A6, A26, A32, A33 e A4, con controlli anche sulla SS10 Asti-Torino, SS20, SS21, SS28, SS30 Val Bormida, SS32, SS231, SS703, SS704 e SS23. Nelle aree provinciali, attenzione a SP1 delle Grange, SP12, SP142, SP229, SP299, SP3, SP422, SP661, SP662, SP702 e SP53.

Infine, domenica 26 ottobre, i controlli continueranno lungo le tratte A6, A21, A26, A32, A33 e A4. Sulle statali, verranno monitorate SS20, SS21, SS28, SS32, SS231, SS703, SS704 e SS23 del Colle del Sestriere. Nelle province, le postazioni saranno presenti su SP12 Fondovalle Tanaro, SP142 del Biellese, SP229 del Lago d’Orta, SP299 di Alagna, SP3 Sant’Albano Stura, SP422 di Valle Macra, SP661 delle Langhe, SP662 di Savigliano, SP702 Tangenziale di Bra, SP14 Castagnole Monferrato e SP53 San Giorgio Canavese.