A Crodo la presentazione del libro di don Fabio Rosini “L’arte della buona battaglia”

Mercoledì 28 agosto nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano l’incontro “Parliamo d’Io”, con la partecipazione di monsignor Alfredo Abbondi

Appuntamento il 28 agosto a Crodo nella chiesa parrocchiale Santo Stefano con l’incontro dal titolo “Parliamo d’Io” e la presentazione del libro “L'arte della buona battaglia” (Ed. San Paolo), di don Fabio Rosini. Interviene monsignor Alfredo Abbondi.  “L’autore , offre queste pagine come un supporto per vivere la Grazia della libertà interiore dei figli di Dio. Questo libro, conclude la trilogia dedicata a “L’arte di…

L’opera, frutto di oltre trent’anni di esperienza nell’ambito dell’educazione cristiana di don Rosisi si rivolge a giovani e adulti offrendo un percorso di riflessione sulla libertà spirituale e sulla bellezza della vita alla luce della fede. L'autore attinge alla saggezza dei monaci del deserto, in particolare di Sant'Antonio Abate e Evagrio Pontico, per spiegare le dinamiche dell'inganno interiore e i vizi capitali Don Fabio Rosini, con il suo stile diretto e profondo, propone un cammino per riscoprire la grazia e la serenità, affrontando i pensieri negativi che possono influenzare la vita quotidiana.

Mary Borri

