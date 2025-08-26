A Crodo la presentazione del libro di don Fabio Rosini “L’arte della buona battaglia”

Appuntamento il 28 agosto a Crodo nella chiesa parrocchiale Santo Stefano con l’incontro dal titolo “Parliamo d’Io” e la presentazione del libro “L'arte della buona battaglia” (Ed. San Paolo), di don Fabio Rosini. Interviene monsignor Alfredo Abbondi. “L’autore , offre queste pagine come un supporto per vivere la Grazia della libertà interiore dei figli di Dio. Questo libro, conclude la trilogia dedicata a “L’arte di…

L’opera, frutto di oltre trent’anni di esperienza nell’ambito dell’educazione cristiana di don Rosisi si rivolge a giovani e adulti offrendo un percorso di riflessione sulla libertà spirituale e sulla bellezza della vita alla luce della fede. L'autore attinge alla saggezza dei monaci del deserto, in particolare di Sant'Antonio Abate e Evagrio Pontico, per spiegare le dinamiche dell'inganno interiore e i vizi capitali Don Fabio Rosini, con il suo stile diretto e profondo, propone un cammino per riscoprire la grazia e la serenità, affrontando i pensieri negativi che possono influenzare la vita quotidiana.