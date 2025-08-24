Vitello cade in un dirupo a Crodo, recuperato dai vigili del fuoco con l’elicottero

I vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti per il salvataggio di un vitello precipitato in un dirupo nella zona dell’Alpe Deccia, a Cravegna di Crodo. L’allarme è scattato nella giornata di ieri: i volontari del distaccamento di Baceno hanno tentato un primo recupero via terra, reso però impossibile dalla natura troppo impervia del terreno.

Le operazioni sono quindi proseguite questa mattina con il supporto dell’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa. Sul posto anche un veterinario, che ha provveduto a sedare l’animale per permetterne il recupero in totale sicurezza. L’intervento, particolarmente complesso, si è concluso con successo verso le 13 di oggi, dopo ore di lavoro tra ieri e stamattina.