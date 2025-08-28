aDopo il successo delle precedenti edizioni, torna l’appuntamento con le visite guidate alle centrali idroelettriche dell’Ossola, frutto della collaborazione tra l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola ed Enel Green Power Italia. Il prossimo venerdì 29 agosto sarà la Centrale di Cadarese ad aprire le proprie porte al pubblico, offrendo un’occasione unica per scoprire da vicino la storia, l’architettura e il funzionamento di uno degli impianti più importanti della zona.

Le visite saranno organizzate in due turni: il primo dalle 10:00 alle 12:00, il secondo dalle 14:30 alle 16:30. Il ritrovo è fissato al cancello principale della centrale, da raggiungere almeno dieci minuti prima dell’inizio del turno. La partecipazione ha un costo variabile: gratuita per i bambini fino a 5 anni, 8 euro dai 6 ai 13 anni e 10 euro dai 14 anni in su.

Il programma proseguirà sabato 20 settembre con la visita alla Centrale di Crevolatoce, offrendo nuove occasioni per esplorare le meraviglie energetiche e architettoniche dell’Ossola. Per informazioni: comunicazione@areeprotetteossola.it oppure al 0324 72572