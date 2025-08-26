Cala il sipario sulla patronale di san Bartolomeo

La processione con la statua del santo Patrono e la serata dei fuochi artificiali sono stati tra i momenti finali della festa patronale di San Bartolomeo a Villadossola. Serata che ha visto molta gente nella vie principali della cittadina, attorno a piazza della Repubblica che è stata il centro della festa organizzata dalla Pro Loco.
