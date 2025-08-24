Monsignor Giovanni Ricchiuti parlerà di pace a Gerusalemme

L’arcivescovo Giovanni Ricchiuti sarà a Villadossola martedì 26 agosto, ore 20 e 45, in occasione della festa patronale di san Bartolomeo. Il presidente nazionale di Pax Christi interverrà all’oratorio sul tema ‘’Chiedetemi pace per Gerusalemme… ma quale pace?’’.

Ricchiuti, di ritorno dal ‘pellegrinaggio di giustizia’ in Palestina con una delegazione di Pax Christi, parteciperà alla serata organizzata dalla Parrocchia di San Bartolomeo.

Lunedì 25, ore 10,30, nella chiesa romanica di San Bartolomeo monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Acquaviva delle Fonti, Altamura e Gravina parteciperà alla funzione celebrata dai sacerdoti ossolani a cui seguirà alle 12,30 sotto il tendone della Pro loco in piazza Repubblica «il pranzo insieme». Alle 20,15 la processione con la statua del santo dove, sull’altare, c’è la lampada a forma di colomba arrivata dal villaggio palestinese di Taybeh. Un dono alla comunità di Villadossola del vice parroco don Renato Sacco.

Monsignor Ricchiudi da sempre chiede un dialogo per la pace tra Irsaele e la Palestina. In una recente intervista ha mandato un invito al Papa: ''Leone XIV vada a Gaza, dove cristiani e musulmani, esseri umani in generale, perdono la vita ogni giorno. Sarebbe un segnale fortissimo e umanissimo. Leone XIV è sì americano, ma è anche un vescovo dalla lunga carriera missionaria. Sa bene che, come Chiesa, il nostro ruolo è quello di costruttori di pace, di uomini e donne chiamati a fare interposizione fra le parti''.