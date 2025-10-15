Francesca Giordano riconfermata alla guida dell’Ente dei Sacri monti del Piemonte

Francesca Giordano è stata riconfermata presidente dell’Ente di gestione dei Sacri monti del Piemonte. La nomina, formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 2 ottobre 2025, affida a Giordano un nuovo mandato quinquennale alla guida dell’organismo che coordina la rete dei sette Sacri Monti piemontesi – Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo – riconosciuti dal 2003 come Patrimonio dell’Umanità Unesco insieme a quelli lombardi.

La legge regionale 19/2015 definisce il quadro entro cui opera l’Ente, in costante collaborazione con le amministrazioni comunali e le comunità religiose che custodiscono questi luoghi simbolo di spiritualità, arte e paesaggio.

Novarese, editrice e da anni impegnata nella valorizzazione della cultura e dei territori, Francesca Giordano ha guidato l’Ente anche nel ruolo di commissario straordinario, garantendone la continuità e promuovendo una visione sempre più attenta alla sostenibilità e alla conoscenza del patrimonio culturale.

«Ringrazio la Regione Piemonte per la fiducia rinnovata – afferma Giordano –. I Sacri monti rappresentano un patrimonio unico, che unisce arte, spiritualità e natura. Lavoreremo per valorizzarli sempre di più, mettendo in rete competenze e progetti condivisi con i territori, proseguendo l’azione avviata durante il primo mandato».

Accanto alla presidente, il nuovo Consiglio dell’Ente riunisce rappresentanti delle diocesi, dei Comuni e degli ordini religiosi legati ai sette complessi: da Belmonte a Crea, da Domodossola a Ghiffa, fino a Oropa, Orta e Varallo. Un insieme di esperienze e sensibilità diverse, chiamate a collaborare per la tutela e la promozione di uno dei sistemi devozionali e paesaggistici più suggestivi del Piemonte.