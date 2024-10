Ricercato per furto nel VCO, fermato a Legnano dalla polizia

Era ricercato per un procedimento penale per furto commesso nella provncia del Verbano Cusio Ossola uno dei due stranieri, irregolari, fermati venerdì sera dalla Polizia di Stato a Legnano, in Lombardia.

I controlli serali, che hanno portato alla denuncia in flagranza di reato di tre persone per tentato furto in concorso, ha visto fermare anche due uomini poi risultati irregolari sul territorio nazionale, che poi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione della questura di Milano. I due, 25 e 37 anni, stavano camminando vicino al fiume Olona, in prossimità delle Gallerie Cantoni. Gli accertamenti hanno verificato che erano irregolari sul territorio e che in passato erano stati denunciati in per la violazione di pregressi provvedimenti di espulsione. Inoltre, a carico di uno di loro è emersa una nota di ricerca per un procedimento penale per furto pendente alla Procura di Verbania.