Calasca, due giorni di festa all’alpe Quaggiui

Sabato 30 e domenica 31 agosto, l’alpe Quaggiui sarà di nuovo al centro della tradizione calaschese con due giorni di festa dedicati agli abitanti e ai visitatori, in ricordo degli anziani che con dedizione e passione hanno custodito gli alpeggi.

Il programma prevede, per sabato 30, un pomeriggio che si aprirà alle 17 con un aperitivo per poi proseguire, dalle 19, con una cena all’insegna dei sapori di montagna: trippa, pasta, grigliata e patatine fritte accompagneranno la serata, animata da musica in allegria. Domenica 31, la festa si concentrerà sui momenti religiosi e conviviali: alle 12 sarà celebrata la messa in onore della Beata Panacea, seguita, alle 12.30, dal pranzo con polenta, spezzatino, formaggi e grigliata.