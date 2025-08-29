A Pontegrande la Sagra del fungo porcino

Sabato 30 e domenica 31 agosto Pontegrande, frazione di Bannio Anzino, ospita la 6ª Sagra del Fungo Porcino, organizzata dal comitato Santi Pietro e Paolo nell’area attrezzata della Pro Loco.

Il programma di sabato prevede alle 18 l’apertura della mostra micologica, seguita alle 19 da una cena con piatti a base di funghi porcini e altre specialità locali. La serata prosegue alle 21 con musica e balli grazie al duo “Tony e Andre”.

Domenica la festa si apre al mattino con la gara di pesca alle 8, mentre alle 9.30 riapre la mostra micologica. Il pranzo, previsto per le 12.30, proporrà nuovamente gustosi piatti a base di porcini e altre prelibatezze del territorio. A chiudere la manifestazione, la premiazione del fungo porcino più grande, con prenotazioni possibili contattando Massimo al numero 342 5698821.