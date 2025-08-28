Varzo: una notte tra lavatoi, racconti e musica

Un viaggio notturno tra lavatoi illuminati, voci narranti, canti e degustazioni: è questa l’esperienza proposta dalla decima edizione di “Andando per Lavatoi”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Valle Divedro che trasforma Varzo in un palcoscenico diffuso.

L'appuntamento è per venerdì 29 agosto dalle ore 19. Il percorso condurrà i partecipanti tra i lavatoi storici del paese – due ad Alneda, due nel centro storico e uno presso Casa Bono – allestiti e valorizzati per l’occasione. Ogni tappa offrirà atmosfere d’altri tempi, arricchite da poesie in musica e sapori locali.Ad aprire la serata sarà la visita alla mostra fotografica di Patrizia Savaglio, ospitata nella Torre Medievale, punto di partenza del cammino.

L’itinerario si concluderà nel parco di una villetta in viale Castelli, dove vi sarà il momento conviviale finale. La quota di partecipazione è di 10 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 28 agosto al numero 333/5481843. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Consigliate scarpe da trekking o da ginnastica.