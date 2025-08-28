“Ritratti in Musica”: omaggio a Billie Holiday e Nina Simone chiude l’Estate nel Borgo

Ultimo appuntamento per la rassegna “Estate nel Borgo”, che giovedì 28 agosto alle ore 21.30 porterà in Piazza Rovereto un evento speciale dedicato a due voci senza tempo: Billie Holiday e Nina Simone.

Con “Ritratti in Musica”, il pubblico potrà rivivere le canzoni e le vicende di due icone che hanno segnato la storia del jazz e della musica afroamericana. Donne forti, coraggiose, capaci di trasformare il dolore in arte e di usare la musica come strumento di denuncia contro le ingiustizie sociali, affermando al tempo stesso il valore della dignità umana.

Lo spettacolo unirà canto e recitazione, intrecciando musica e parole per dare vita a un’esperienza intensa ed emozionante. Una serata che si annuncia suggestiva, capace di toccare cuore e mente, e che rappresenta un omaggio a due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura del Novecento.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Cappella Mellerio.