Raduno Vespe in Ossola, la festa è a Domobianca

L’Ossola torna a fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote vintage: il Raduno Vespe, giunto quest’anno all’undicesima edizione. Domenica 31 agosto i partecipanti si daranno appuntamento a Piedimulera, da dove partirà il tour che li condurrà fino a Domobianca, tra tornanti suggestivi e scorci che aprono lo sguardo sulla valle e sulle cime circostanti.

Il programma prevede il ritrovo al mattino con colazione e iscrizioni, seguito dalla partenza per il percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici della valle. Si salirá poi a Domobianca, dove i vespisti faranno tappa alla Baita Motti per un aperitivo in quota, per poi proseguire verso il LuseBar di Domobianca dove li attenderà il pranzo con una grigliata mista e musica dal vivo.

La manifestazione non è soltanto un’occasione per celebrare un mito intramontabile come la Vespa, ma anche un momento per vivere insieme la bellezza di Domobianca, che offre agli ospiti un contesto ideale per un evento che unisce la passione per i motori alla scoperta del territorio.

Gli organizzatori, gli Amici della Vespa di Premosello, sottolineano lo spirito di condivisione che caratterizza da sempre il raduno, capace di richiamare ogni anno numerosi partecipanti e curiosi. Una giornata all’insegna del divertimento, tra motori, natura e buona compagnia.