Sagra della Patata, al via questa sera l’edizione numero 31

Dopo la serata di anteprima all’area giovani, si apre ufficialmente oggi, venerdì 29 agosto, la 31esima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese, tra gli eventi più attesi dell’estate ossolana.

Alle 18.00 l’apertura della sagra e della mostra mercato Arte e Sapori Alto Piemonte, che per la prima volta sarà presente per tutta la durata della festa, realizzata in collaborazione con Unpli Piemonte. Come di consueto si apre anche la vendita di patate allo stand della Pro Loco di Montecrestese. Alle 18.30 l’apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Alle 21.00 serata danzante con l’orchestra di Stefano Teruggi.

Dalle 19.00 nell’area giovani aperitivi in musica e dalle 21.30 il concerto dei Delta Vibe. La serata si chiude con dj Panico.

Dalle 20.00 alle 3.00 è attivo il servizio di navetta gratuita da e per la stazione di Domodossola.