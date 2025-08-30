 / Attualità

Maltempo a Varzo, il sindaco Stefanetti: "Situazione sotto controllo ma i danni sono ingenti"

Al via questa mattina i sopralluoghi con l'elicottero dei vigili del fuoco. Mezzi al lavoro per ripulire le strade invase da fango e detriti

È sotto controllo, al momento, la situazione maltempo a Varzo, il comune ossolano più colpito dall’ondata di piogge torrenziali che negli scorsi giorni si è abbattuta sul Vco. Complice un miglioramento delle condizioni meteo, già dalla prima mattina di oggi – sabato 30 agosto – si lavora per pulire le strade e liberarle da fango e detriti trasportati in paese dall’esondazione di due diversi rii. 

“I mezzi sono all’opera, i vigli del fuoco e la protezione civile stanno aiutando le persone a liberare strade, case, cantine e garage”, spiega il sindaco Bruno Stefanetti.

Lo stesso primo cittadino è impegnato, sempre nella mattinata di oggi, in un sopralluogo in elicottero, insieme ai vigili del fuoco, per stabilire l’entità dei danni che l’esondazione ha causato in paese.   Dice: “Non abbiamo ancora dati certi, ma i danni saranno ingenti, sia per quanto riguarda le proprietà comunali che per i privati”.

l.b.

