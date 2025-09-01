Serata di chiusura per la Sagra della Patata

Si conclude lunedì 1° settembre l’edizione 2025 della Sagra della Patata di Montecrestese. Alle 18.00 con l’apertura della sagra e della mostra mercato Arte e sapori Alto Piemonte, realizzata con Unpli Piemonte, e la vendita di patate allo stand della Pro Loco. Alle 18.30 l’apertura del ristorante con servizio al tavolo, con le tradizionali specialità a base di patate e non solo. alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Matteo Tarantino, con un ospite speciale: Salvatore Ranieri, il cantante della solidarietà.

All’area giovani, alle 19.00 aperitivo in musica e alle 21.30 concerto dei The Others. Alle 23.00 il gran finale con Tanza.

Dalle 20.00 alle 3.00 è attivo il servizio navetta gratuito da e per la stazione di Domodossola.