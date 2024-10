Baceno ricorda l'eccidio di Goglio

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola, domenica 20 ottobre si tiene la commemorazione di un altro episodio significativo per la storia della Resistenza nel nostro territorio: l’eccidio avvenuto a Goglio il 17 ottobre 1944, in cui persero la vita quattro partigiani.

“È una cerimonia sempre molto sentita – le parole del sindaco di Baceno Andrea Vicini – e quest’anno ancor di più, dato che ricorre l’80° anniversario. Come ogni anno, stiamo facendo uno sforzo sempre più importante per coinvolgere i ragazzi delle scuole, per far sì che conoscano la nostra storia e che venga instillato in loro il seme della democrazia e della libertà per cui i partigiani hanno lottato ottant’anni fa”.

La cerimonia, organizzata dal comune di Baceno e da Anpi, ha inizio alle 10.00 con il ritrovo sul piazzale della funivia. Alle 10.30 l’intervento delle autorità civili e militari, con la partecipazione della Banda Musicale di Baceno. Momento clou della giornata sarà l’orazione ufficiale tenuta, alle 11.15, da Franco Chiodi, presidente della sezione provinciale Anpi Vco. a seguire, una visita al museo della Resistenza, realizzato nella ex stazione di partenza della funivia che collegava Goglio all’alpe Devero.

La giornata prosegue alle 12.30 con il pranzo alla trattoria “Cistella” di Croveo (prenotazioni al numero 3470061868) e, infine, alle 17.00 una visita a Megolo all’esposizione delle opere di Angelo del Devero.

Nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei più giovani, giovedì 17 ottobre – data esatta dell’80° anniversario dell’eccidio di Goglio – gli alunni delle scuole sono in visita al museo, dove incontrano Franco Chiodi.