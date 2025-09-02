 / Confine

Confine | 02 settembre 2025, 18:25

Il Vallese vuole 'rimuovere' due branchi di lupi : uno è al Sempione

Il Cantone ha chiesto l'autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente

Il Canton Vallese ha presentato domanda all'Ufficio federale dell'ambiente per ottenere un'autorizzazione per la rimozione completa di due branchi e una regolamentazione di base di tre branchi, consentendo al Cantone di rimuovere due terzi dei giovani di quest'anno.

L'obiettivo è ridurre al minimo i conflitti nelle aree problematiche in cui i lupi uccidono o hanno ucciso bestiame. A tal fine, il Cantone ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione a rimuovere completamente due (Sempione e Chiablese) dei nove branchi attualmente presenti nel Vallese. Ha inoltre richiesto una regolamentazione di base per tre branchi (Réchy-Anniviers, Nendaz-Isérables e Posette-Trient), che consentirebbe al Cantone di rimuovere due terzi dei giovani di quest'anno. 

re.ba.

