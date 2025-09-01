Controlli della velocità in Canton Ticino: la mappa dei radar della settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell'ambito della prevenzione della sicurezza stradale, evidenziano che la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di scongiurare incidenti stradali, saranno effettuati, durante la settimana 36, dal 1 settembre al 7 settembre controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali

Bellinzona

Castione

Giubiasco

Claro

Sementina

Distretto di Locarno

Polizie comunali

Piazzogna

Minusio

Distretto di Lugano

Polizie comunali

Barbengo

Besso

Pregassona

Origlio

Breganzona

Cadro

Massagno

Cassarate

Davesco-Soragno

Molino Nuovo

Viganello

Canobbio

Lugano

Loreto

Molino Nuovo

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale

Capolago

Riva San Vitale

Castel San Pietro

Polizie comunali

Vacallo

Balerna

Controlli della velocità semi-stazionari

Airolo

Brusata

Ligornetto

Cresciano