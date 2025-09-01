Controlli della velocità in Canton Ticino: la mappa dei radar della settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell'ambito della prevenzione della sicurezza stradale, evidenziano che la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali. Si rinnova pertanto l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, con l’obiettivo di scongiurare incidenti stradali, saranno effettuati, durante la settimana 36, dal 1 settembre al 7 settembre controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
Bellinzona
Castione
Giubiasco
Claro
Sementina
Distretto di Locarno
Polizie comunali
Piazzogna
Minusio
Distretto di Lugano
Polizie comunali
Barbengo
Besso
Pregassona
Origlio
Breganzona
Cadro
Massagno
Cassarate
Davesco-Soragno
Molino Nuovo
Viganello
Canobbio
Lugano
Loreto
Molino Nuovo
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
Capolago
Riva San Vitale
Castel San Pietro
Polizie comunali
Vacallo
Balerna
Controlli della velocità semi-stazionari
Airolo
Brusata
Ligornetto
Cresciano