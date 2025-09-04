Da Vco Trasporti una nuova opportunità per cinque lavoratori di Barry Callebaut

Un anno dopo il licenziamento che aveva coinvolto i dipendenti della Barry Callebaut, arriva dal territorio un segnale di attenzione e speranza. Vco Trasporti ha infatti avanzato la proposta di offrire a cinque ex lavoratori la possibilità di intraprendere un nuovo percorso professionale come conducenti di autobus.

Il progetto consiste in un percorso di formazione mirato, grazie al quale i candidati potranno conseguire la patente D e il CQC, titoli abilitanti indispensabili per la professione. Al termine della formazione è prevista l’assunzione a tempo indeterminato con contratto nazionale autoferrotranvieri e con tutti i benefici collegati: indennità di turno, tredicesima e quattordicesima mensilità, buoni pasto giornalieri, polizza sanitaria integrativa Tpl Salute e previdenza complementare Fondo Priamo con contributo aziendale.

Il Presidente di Vco Trasporti Emanuele Terzoli, ha spiegato: “Questa proposta vuole offrire a cinque persone, che hanno attraversato un momento difficile, l’opportunità di ripartire con un lavoro stabile, contribuendo al tempo stesso a efficientare il servizio pubblico e rafforzare il legame con il territorio e la comunità”.

Il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella ha commentato: “È un’iniziativa, condivisa dall’amministrazione comunale, che dimostra sensibilità e visione. Non solo potrebbe restituire occupazione a cinque lavoratori, ma rappresenterebbe anche un segnale positivo per l’intera comunità, unendo servizio pubblico e sostegno concreto alle persone”.

Con questa proposta, Vco Trasporti conferma la volontà di essere non solo un’azienda di trasporto, ma anche un punto di riferimento per la coesione sociale ed economica del territorio. Chiunque fosse interessato all’opportunità lavorativa proposta è invitato a inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail segreteria@vcotrasporti.it.