Varzo, oltre 80 interventi dei vigili del fuoco per i danni del maltempo VIDEO

Volgono al termine le attività dei vigili del fuoco impegnati presso il comune di Varzo a partire dal giorno 29 agosto a causa del forte maltempo che ha causato frane e danni d'acqua principalmente in località Riceno e Altreggiolo; complessivamente sono stati circa 80 gli interventi effettuati.

Le squadre impegnate per l'attività di soccorso tecnico urgente e protezione civile comprendevano i nuclei specializzati in movimento terra dei comandi del Verbano Cusio Ossola, Novara e Torino, ma anche le squadre dalla sede centrale di Verbania, dal distaccamento di Domodossola e dal distaccamento volontario di Varzo. A partire dall'inizio dell'evento il posto di comando avanzato con unità di crisi locale (Ucl) proveniente dal comando di Novara ha costituito il punto di coordinamento delle attività, presidiato dal funzionario di servizio del comando del Vco. Anche quest'oggi, una squadra Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) ha effettuato ulteriori sorvoli per valutare la situazione dall'alto.