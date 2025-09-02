Pd: "Invitamo a partecipare al Pride Vco"

Sabato 6 settembre a Omegna si terrà la manifestazione finale del Pride Vco. Il Partito Democratico sostiene questa iniziativa: “Crediamo sia doveroso assumere un atteggiamento chiaro e inequivocabile verso tutti i cittadini, a sostegno delle persone che potrebbero essere discriminate ingiustamente”, afferma Michela De Nicola, vice segretaria del PD.

“Nessuno dovrebbe provare disagio o vergogna per la propria identità, ma gioia e orgoglio per il coraggio di essere se stessi. Questi principi rientrano nella tutela dei diritti umani e vanno salvaguardati, senza strumentalizzazioni politiche di parte”, aggiunge De Nicola. "Il Partito Democratico invita quindi tutti a partecipare alla manifestazione di sabato 6 settembre a Omegna, - conclude nella nota - per sostenere la libertà, l’inclusione e il rispetto di ogni persona."