Il Vallese è tra i Cantoni dove la popolazione è cresciuta di più

Il Vallese è tra i Cantoni che hanno registrato la crescita maggiore di popolazione: in Svizzera alla fine del 2024 è stata raggiunta la quota di 9.051.000 residenti, un aumento di 88.800 persone (+1%) rispetto al 2023. Nel 2024, la popolazione residente permanente nel Vallese è aumentata di 5.444 persone, raggiungendo un totale di 371.288.

Oltre al Vallese, i Cantoni dove la popolazione è aumentata di più sono Sciaffusa (+1,8%), Friburgo e Turgovia (+1,5% ciascuno). Nel Ticino l’aumento è risultato minore: +0,3%.