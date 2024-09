Oltre 26mila euro per il progetto "Una casa per tutti" grazie a Domosofia Gourmet

È stata un vero successo la cena benefica “Domosofia Gourmet”, tenutasi lunedì 2 settembre in piazza Mercato a Domodossola con un ospite d’onore, lo chef Chicco Cerea del ristorante Da Vittorio di Bergamo. La serata aveva uno scopo benefico: il ricavato è stato donato alla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso per sostenere il progetto “Una casa per tutti”, per la costruzione nell’ex casa parrocchiale di sei mini appartamenti dedicati a persone in situazione di disagio abitativo. Il sindaco Lucio Pizzi comunica che la parrocchia ha ricevuto direttamente la donazione, per un totale di 26.300 euro.

“Un risultato straordinario che certifica il generoso spirito di solidarietà di chi ha voluto partecipare alla cena benefica organizzata nella suggestiva cornice della Piazza Mercato”, dichiara il sindaco domese, che rivolge “i più sentiti ringraziamenti a chi si è generosamente prestato e adoperato per raggiungere questo risultato: grazie agli chef e alle loro brigate, al servizio di sala, agli sponsor, ai fornitori che hanno donato le materie prime per confezionare le prestigiose portate e agli esercenti della Piazza. Un grazie di cuore a tutti”.