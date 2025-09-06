Scargáa di Alp: la festa della transumanza torna in Valle Bognanco

La Valle Bognanco si prepara ad accogliere la seconda edizione de “La Scargáa di Alp”, in programma domenica 7 settembre. Una giornata che ripropone il passaggio del bestiame verso l’alpeggio, gesto antico che ancora oggi racconta il legame fra la montagna e chi la abita.

Il ritrovo è fissato alle 10 a Vercengio, da dove partirà il percorso di 2,8 chilometri e tutti potranno accompagnare le mandrie fino all’Alpe Gomba. L’arrivo segnerà l’inizio della festa vera e propria, ospitata nell’area Alpini, con il pranzo delle 12: polenta e latte, polenta e grascha, polenta concia.

Vi sarà anche un mercatino dedicato ai prodotti della valle, tra formaggi, miele e piccole lavorazioni artigianali. Per il rientro da Gomba a Vercengio è previsto un servizio navetta.

La giornata è promossa dalla Pro Loco Bognanco con la collaborazione del Comune e del Gruppo Alpini.