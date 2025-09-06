Svizzera: La Posta sperimenta robot a quattro zampe per consegne

Un sistema di consegna tramite robot a quattro zampe. È quanto stanno testando in Svizzera La Posta, Migros Online e la startup zurighese Rivr: l'obiettivo è alleggerire il carico di lavoro dei postini con i pacchi pesanti. Attualmente le prove, iniziate in agosto e che si concluderanno a metà settembre, si svolgono a Regensdorf. Il robot affianca il postino, trasportando la merce, mentre questi può concentrarsi sulla relazione con la clientela, dichiara La Posta in un comunicato. L'esperimento serve alla Posta per raccogliere informazioni, come per esempio la velocità del robot nel fare le scale o nel scendere dal veicolo, senza danneggiare la merce.

La novità è stata sviluppata da Rivr, una branca del Politecnico federale di Zurigo, e con i suoi quattro arti ha delle movenze che ricordano quelle di un cane. Il robot è inoltre dotato di rotelle che gli permettono di spostarsi con flessibilità su strade e marciapiedi. In futuro potrebbe essere utilizzato per affiancare un postino in carne e ossa, che rimarrà in ogni caso un elemento imprescindibile della consegna, assicura l'azienda.

"Testando le nuove tecnologie in uno stadio preliminare possiamo verificarne l'idoneità pratica e creare inoltre le basi per uno sviluppo a lungo termine", afferma, nel comunicato, il responsabile del progetto Pascal Stalder. "Non è ancora chiaro se e quando verrà impiegato", aggiunge, "ma è impressionante come si sia sviluppata la robotica negli ultimi anni".