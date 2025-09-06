Omegna in marcia per i diritti: il primo Vco Pride tra colori, canti e rispetto FOTO e VIDEO

Un corteo pacifico, colorato, chiassoso e rispettoso. Il primo Vco Pride, accompagnato da tante polemiche politiche e da quelle legate alla viabilità, ha avuto una buona adesione. Circa settecento i partecipanti che, puntuali come un orologio svizzero, sono partiti alle 16.00 in punto dalla zona dei giardini pubblici di Omegna per attraversare la città. Tutto si è svolto senza eccessi e senza problemi, tra canti, bandiere arcobaleno e della pace, qualcuna di partito e del sindacato oltre che della Palestina. Le note di alcune canzoni dell’orgoglio pride a fare da sottofondo, tra sguardi curiosi della gente a bordo strada, anche per il clamore che ha accompagnato la manifestazione. Il rosa il colore predominante, indossato con orgoglio: in prima fila al corteo l’assessore alla cultura del comune di Omegna Mimma Moscatiello.
