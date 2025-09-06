Domodossola si prepara a vivere una serata speciale con Estate in Musica fra le antiche mura, l’evento organizzato dall’Associazione OScella Felix Onlus con il patrocinio della Città di Domodossola. L’appuntamento è fissato per martedì 9 settembre alle ore 20.00 presso il Convento delle Suore Rosminiane, in via Paolo Della Silva 15.



La formula proposta è quella dell’apericena in musica: per soli 10 euro sarà possibile gustare un ricco aperitivo accompagnato dalle note di tre artisti d’eccezione – Michele Guaglio, Alex Gariazzo e Paolo Pasqualin – che guideranno il pubblico in un viaggio tra sonorità pop, soul e blues.



Dalle ore 20.30 l’ingresso sarà libero a offerta, senza apericena, per permettere a tutti di partecipare e godere di una serata in cui atmosfere suggestive e melodie si intrecciano in una cornice unica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione Oscella Felix al numero 379 142 6870.