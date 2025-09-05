Tutto pronto per il primo Vco Pride

L’attesa è ormai finita: domani, sabato 6 settembre, si tiene a Omegna il primo Vco Pride, un nuovo spazio di visibilità, dialogo, rivendicazione e cultura. La manifestazione è organizzata da numerose associazioni di tutta la provincia, coordinate da Arcigay Nuovi Colori e Agedo Verbania-Arona, con il patrocinio del comune di Omegna e di altri dieci comuni del territorio.

Sabato, dunque, è in programma una parata pubblica per le vie della città: una manifestazione pacifica e inclusiva, spiegano gli organizzatori. “Sarà una giornata di celebrazione e rivendicazione, un momento di vicinanza e dialogo per affermare l’uguaglianza tra tutte le persone, le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione e l’importanza per ciascuno di poter essere se stesso. L’accettazione di sé e quella sociale sono le basi del benessere individuale e le fondamenta di una società coesa”.

Il ritrovo è previsto alle 15.00 sul lungolago Gramsci con arrivo alle 18.00 al parco Rodari, dove si terranno interventi e un momento di festa con dj set. Madrina dell’evento è Muriel, conten creator e attivista per i diritti della comunità LGBTQIA+.