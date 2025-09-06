Omegna si prepara al Vco Pride: tutte le modifiche alla viabilità

Tutto pronto per la prima edizione del Vco Pride, che oggi – sabato 6 settembre – si terrà a Omegna. La manifestazione prevede la partenza del corteo alle 15.00 dal centro città, più precisamente dal lungolago Gramsci 18; si sfilerà poi per le vie del centro per arrivare alle 18.00 al parco Rodari, in via Fratelli Di Dio 120.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste diverse modifiche alla viabilità, che hanno creato non poche polemiche in città e sono dunque state riviste dall’amministrazione comunale. Dalle 12.00 alle 19.00 è istituito il divieto di sosta nelle seguenti vie e piazze: lungolago Gramsci, piazza Martiri della Libertà, largo Cobianchi, piazza Salera, lungolago Buozzi, via Padre Salati, via Mazzini, piazza XXIV Aprile, piazza F. M. Beltrami e via Fratelli Di Dio.

Per quanto riguarda invece il divieto di transito – inizialmente previsto in tutte le vie – l’amministrazione ha stabilito che, tra le 14.00 e le 16.00, il transito sarà gestito dalla polizia locale, “con opportuna flessibilità legata al passaggio progressivo del corteo. Alcune vie potrebbero essere temporaneamente posticipate o riaperte anticipatamente, seguendo il deflusso della manifestazione”. In particolare, il blocco tra Piazza Beltrami e Via Fratelli di Dio durerà circa 20-30 minuti, garantendo il transito verso Cireggio, la Valle Strona e le Quarne prima della partenza del corteo.