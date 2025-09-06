 / Eventi

Eventi | 06 settembre 2025, 15:00

A Domobianca365 emozioni ad alta quota con la Festa del Volo

Domenica 7 settembre i cieli dell'Alpe Lusentino si riempiono di parapendii, mongolfiere e ultraleggeri

A Domobianca365 emozioni ad alta quota con la Festa del Volo

Domenica 7 settembre Domobianca364 ospita la nuova edizione della Festa del Volo: parapendii, mongolfiere, aerei ultraleggeri, modellismo e tante attività dedicate a tutta la famiglia.

I cieli dell’alpe Lusentino si riempiono dunque di emozioni, con la possibilità di lanci con il parapendio e, per i più coraggiosi, voli panoramici in elicottero. La giornata sarà accompagnata dalla musica di dj Lupo Alberto e tutti i punti ristoro saranno aperti per gustare piatti tipici ossolani. Per i parapendisti seggiovia gratuita e navetta.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore