A Domobianca365 emozioni ad alta quota con la Festa del Volo

Domenica 7 settembre Domobianca364 ospita la nuova edizione della Festa del Volo: parapendii, mongolfiere, aerei ultraleggeri, modellismo e tante attività dedicate a tutta la famiglia.

I cieli dell’alpe Lusentino si riempiono dunque di emozioni, con la possibilità di lanci con il parapendio e, per i più coraggiosi, voli panoramici in elicottero. La giornata sarà accompagnata dalla musica di dj Lupo Alberto e tutti i punti ristoro saranno aperti per gustare piatti tipici ossolani. Per i parapendisti seggiovia gratuita e navetta.