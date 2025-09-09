Messa di inizio anno scolastico a Domodossola con la benedizione degli zainetti

Domenica 14 settembre, alle ore 11.00, nella Collegiata di Domodossola si terrà la tradizionale Messa di inizio anno scolastico, un appuntamento ormai consueto che accompagna studenti, famiglie e insegnanti al rientro in aula.

La celebrazione, organizzata dalla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore, sarà arricchita da un momento speciale: la benedizione degli zainetti, simbolo del nuovo percorso che bambini e ragazzi si apprestano a intraprendere. Un gesto semplice ma significativo, pensato per affidare al Signore l’impegno, la fatica e le speranze che ogni anno scolastico porta con sé.

L’invito è rivolto non solo agli studenti di ogni età, ma anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutta la comunità, chiamata a sostenere con la preghiera e la vicinanza il cammino educativo delle nuove generazioni.

La celebrazione di domenica sarà anche occasione di incontro e condivisione, unendo dimensione spirituale e vita quotidiana in un momento di festa comunitaria.