Lecchi (Lega Giovani): “Auguri a tutti gli studenti del Vco”

“Rivolgo i miei auguri agli studenti e alle studentesse del Vco, agli insegnanti e al personale tutto e, in particolar modo, a chi inizia una nuova avventura scolastica e a chi, infine, sarà poi impegnato negli esami post quinto anno”. Lo dichiara Simone Lecchi, vicecoordinatore regionale scuola della Lega Giovani, che aggiunge: “La scuola che riparte è sempre una buona notizia per il territorio. Sono certo che la nostra comunità, forte del senso di appartenenza che ci lega, affronterà anche questo nuovo percorso, con tenacia, entusiasmo ed impegno. Confido che sia un anno pieno di esperienze significative – conclude la nota – che contribuiranno alla formazione umana, culturale e spirituale degli studenti della provincia”.