 / Scuola

Scuola | 11 settembre 2025, 12:00

Piedimulera, primaria rinnovata per l’inizio dell’anno scolastico FOTO

Sono stati completati nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione interna dell'edificio, che ha accolto i bambini per il primo giorno di scuola

La prima campanella del nuovo anno scolastico è suonata, a Piedimulera, in una scuola primaria completamente rinnovata. Sono stati infatti completati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione interna della struttura: “Siamo riusciti – le parole del sindaco Alessandro Lana – a terminare i lavori senza dover interrompere nessun servizio, compreso il centro estivo”.

“Sono state imbiancate, con colori più vivaci, le aule, gli spazi comuni e la mensa – spiega il primo cittadino - posizionati tutti i nuovi listelli per appendere i vari lavoretti dei bambini e sostituiti tutti gli appendiabiti optando per un modello colorato e allegro. Un investimento complessivo di oltre 20.000 euro che si aggiunge ai tanti interventi portati a termine nei mesi scorsi per migliorare sempre di più il benessere dei bambini, delle insegnanti e del personale Ata. Prossimo step sarà il rifacimento dei pavimenti e per questo andremo a stanziare le risorse necessarie sul bilancio 2026”.

“Ai nostri bimbi e alle loro famiglie – conclude Lana - l'amministrazione comunale augura un buon inizio di scuola e di asilo”.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore