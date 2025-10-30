Una serata in musica per il Ciss: un'importante donazione all'Alzheimer Cafè

Nella serata di venerdì 17 ottobre si è tenuto nella chiesa della Cappuccina di Domodossola un concerto che ha visto protagonisti tre cori del territorio - Vangarina, Gaudium e Iris - per sostenere il progetto Alzheimer Cafè del Ciss Ossola.

Il consorzio esprime dunque il proprio ringraziamento ai cori e a tutti coloro che hanno partecipato alla serata, grazie alla quale è stato possibile raccogliere fondi ed effettuare una donazione a favore dell’Alzheimer Cafè che consentirà di proseguire e potenziare le attività di supporto, incontro e ascolto dedicate alle persone affette da varie forme di demenza e alle loro famiglie.

È possibile sostenere il progetto con una donazione oppure ricevere maggiori informazioni sul servizio contattando il Ciss Ossola al numero 3488207428 oppure all’indirizzo e-mail segreteria@ciss-ossola.it.