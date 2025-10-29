Al via il secondo lotto di lavori per la ciclabile tra Preglia e Domodossola

È stato ufficialmente assegnato il secondo lotto dei lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile a Crevoladossola. Il comune ha affidato il cantiere alla ditta Amigliarini, che si occuperà della seconda parte di pista che permetterà di collegare Preglia a Domodossola.

Se con il primo lotto, infatti, era stato realizzato il tratto che dall’area parrocchiale arriva fino a via Mazzini, sarà ora la volta della seconda parte, che proprio da via Mazzini parte per arrivare fino all’Ossola Outdoor Center e oltre, passando sul ponte sul torrente Bogna e arrivare dunque a Domodossola.

L’intervento, dal costo di 800mila euro, rientra nel più ampio progetto – che il comune porta avanti grazie al bando Emblematici Maggiori della Fondazione Cariplo e a fondi propri – di promozione di una viabilità lenta e sicura, che colleghi tutti i principali servizi della città.