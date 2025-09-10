 / Domodossola

Domodossola | 10 settembre 2025, 12:00

Caritas lancia un appello per la raccolta alimentare

Olio, latte, farina, zucchero, riso e caffè: la comunità è invitata a donare per rifornire il magazzino di via Montegrappa

Nuovo appello della Caritas Parrocchiale di Domodossola a tutta la comunità a donare beni alimentari per rifornire il magazzino di via Montegrappa nel quale iniziano a scarseggiare alcuni prodotti.  La raccolta straordinaria riguarda olio, latte, farina, zucchero, riso e caffè. Gli alimenti possono essere consegnati in ufficio parrocchiale in via monsignor Pellanda 6 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12 o prima delle Messe. 

Mary Borri

