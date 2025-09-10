Caritas lancia un appello per la raccolta alimentare

Nuovo appello della Caritas Parrocchiale di Domodossola a tutta la comunità a donare beni alimentari per rifornire il magazzino di via Montegrappa nel quale iniziano a scarseggiare alcuni prodotti. La raccolta straordinaria riguarda olio, latte, farina, zucchero, riso e caffè. Gli alimenti possono essere consegnati in ufficio parrocchiale in via monsignor Pellanda 6 dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12 o prima delle Messe.
