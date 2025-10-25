Oggi a Domodossola il Salone dell’Orientamento 2025

È in programma oggi, sabato 25 ottobre, dalle 10.00 alle 15.00, il Salone dell’Orientamento 2025 presso la scuola media statale “Gisella Floreanini” di Domodossola. L’iniziativa, aperta a studenti e genitori, rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino tutte le possibilità formative offerte dalle scuole superiori della provincia. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la registrazione attraverso il link linktr.ee/salonestudente.tipofthehat.

Il Salone dello Studente è pensato per accompagnare i ragazzi delle scuole medie nella scelta del percorso di studi più adatto e per coinvolgere attivamente le famiglie in questo momento di decisione. Durante la giornata sarà possibile visitare gli stand di tutti gli istituti superiori del Verbano Cusio Ossola, parlare con insegnanti e studenti e scoprire le caratteristiche dei vari indirizzi.

Tra gli spazi più attesi c’è quello di “Obiettivo Orientamento Piemonte”, dove esperti saranno a disposizione per offrire supporto personalizzato e aiutare ciascun partecipante a individuare il percorso più vicino alle proprie inclinazioni. A completare il percorso informativo, una grande megamappa interattiva consentirà di visualizzare in modo immediato tutte le scuole e i rispettivi indirizzi presenti sul territorio.

L’evento, rivolto in particolare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori, sarà replicato anche in altre sedi del Vco nelle prossime settimane. Tutte le date e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del progetto.