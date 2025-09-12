A Cosasca la tradizionale benedizione degli zainetti, ma la scuola rimarrà chiusa

La scuola primaria di Cosasca quest'anno non avvierà le lezioni per mancanza di alunni. Nonostante ciò, la via dove si trova la scuola per una mattina sarà animata da alunni e studenti con i loro zainetti.

Domenica 14 settembre alle11.00 sarà celebrata la messa di inizio anno scolastico nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, che si trova a pochi metri dalla scuola: il parroco don Paolo Cavagna benedirà gli zainetti degli scolari e studenti residenti nelle sue cinque parrocchie Cosasca, Beura, Cardezza, Cuzzego e Prata.

“È una funzione che si svolge ogni anno tradizionalmente a Cosasca - spiega don Cavagna - ed è rivolta a tutte gli studenti delle comunità parrocchiali di cui sono responsabile. Naturalmente la speranza è che la scuola di Cosasca possa ripartire”.