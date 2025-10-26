“Spaventose vie di Fomarco”: una festa di Halloween tra divertimento e solidarietà

Un evento pensato per grandi e piccini, che unisce il divertimento alla solidarietà: è “Spaventose vie di Fomarco”, una festa di Halloween promossa dal gruppo volontari della frazione di Pieve Vergonte insieme a Ossola Amica dell’Ugi, associazione che si occupa del sostegno ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

La festa, in programma venerdì 31 ottobre, prevede dalle 17.00 un percorso “dolcetto o scherzetto” per i più piccoli, con partenza dal circolo Arci, truccabimbi e laboratorio creativo (è richiesto l’accompagnamento dei genitori). Dalle 20.30, invece, per gli adulti un percorso da paura con 70 comparse che animeranno l’intero tragitto. Durante tutto l’evento sarà attiva un’area ristoro presso il circolo Arci con castagne, vin brulè e cioccolata. A seguire “Halloewwn night” con Dj Bargix. È disponibile, a partire dalle 20.00, un servizio navetta gratuito da e per l’ex Enichem e l’ex Tonolli.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto alle attività di Ossola Amica dell’Ugi.