Marco Farina torna in pista: da Cortina alle Olimpiadi come apripista d’eccellenza

E' tornato in pista dopo due stagioni di forzato stop per gli impegni con l'Esercito l'ossolano Marco Farina. Si è allenato con la nazionale sulla pista olimpica di Cortina dove tra il 17 ed il 23 novembre avrà l'incarico di apripista per la Gara di Coppa del Mondo: per lui stesso ruolo con ogni probabilità anche nella competizione a cinque cerchi.
In Breve
mercoledì 29 ottobre
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
domenica 26 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?