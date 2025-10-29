Marco Farina torna in pista: da Cortina alle Olimpiadi come apripista d’eccellenza

E' tornato in pista dopo due stagioni di forzato stop per gli impegni con l'Esercito l'ossolano Marco Farina. Si è allenato con la nazionale sulla pista olimpica di Cortina dove tra il 17 ed il 23 novembre avrà l'incarico di apripista per la Gara di Coppa del Mondo: per lui stesso ruolo con ogni probabilità anche nella competizione a cinque cerchi.