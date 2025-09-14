 / Cronaca

Cronaca | 14 settembre 2025, 19:05

Scivola in un canalone mentre cerca funghi: paura per una 76enne

Cade per venti metri davanti alla figlia, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Castelli

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio sulle alture di Cursolo, dove una donna di 76 anni è scivolata lungo un ripido canalone mentre si trovava nei boschi con la figlia alla ricerca di funghi.

La donna è caduta in un canalone per circa venti metri. La figlia ha provato a raggiungerla, ma la zona impervia e pericolosa l’ha costretta a desistere e a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino delle stazioni Val Grande e Vigezzo insieme all’elicottero del 118, che ha permesso di recuperare l’anziana in tempi rapidi.

La donna, in condizioni critiche ma non in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Castelli di Verbania per accertamenti e cure. Avrebbe riportato fratture e diversi traumi.

Redazione

